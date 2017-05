Tinelli bajó a “La Mole” Moli del Bailando: “Creí que había reflexionado sobre las carreras de galgos”

El Bailando 2017 todavía no arrancó, pero la polémica ya empezó a teñir el tradicional certamen. Es que a días de haber sido confirmada la participación de Fabio La Mole Moli (47), Marcelo Tinelli (57) acaba de sorprender con el anuncio de que el ex campeón finalmente no será parte del mismo.

A través de su cuenta de Facebook, el conductor explicó que “sin ánimo de polemizar, pero con la firme convicción de seguir pregonando el cuidado y la defensa de los animales”, decidió que La Mole no sea de la partida en ShowMatch.

“Con la mejor intención creí entender que Moli había reflexionado acerca de esta cuestión tan delicada —en relación a su apoyo a las carreras de galgos—, y que el ámbito del programa serviría para demostrarlo y enviar un mensaje positivo. Sin embargo, sus recientes declaraciones muestran lo contrario”, agregó Tinelli, quien en el texto se define como una persona que “defiende y ama fervientemente” a los animales.

Más allá de la sorpresiva baja, Marcelo aprovechó para dejar en claro que “tanto los honorarios de Fabio, así como los de su bailarina y su coach, serán respetados en tiempo y forma, como corresponde”.

Apenas minutos después de conocerse la decisión del ex vicepresidente de San Lorenzo, su hija Candelaria (26) —quien integra una agrupación proteccionista que ya había pedido que el ex boxeador no participara del certamen en 2015— subió a su cuenta de Twitter el extracto del texto donde su padre explicaba la decisión, acompañado por unos emojis de aplausos, en clara aprobación a la medida.