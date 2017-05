Dura confesión de la “China” Suárez: “La maternidad me salvó del momento más triste de mi vida”

El 17 de octubre de 2012, Eugenia “China” Suárez estaba de viaje junto a su pareja de ese momento Nicolás Cabré cuando recibió la fatídica noticia de que su padre había fallecido. Luego de unos años, la actriz y actual pareja de Benjamín Vicuña contó como superó esa pérdida irreparable en su vida.

Fruto de la relación que mantuvo con Cabré, tuvo a su hija Rufina. Esta bellísima niña fue el motivo más importante que tuvo para superar esa noticia: “Me obligó a crecer. Hasta ese momento pensaba que iba a vivir más tiempo con mis papás y me toco hacerme mujer. Lo mismo me pasó con la maternidad, que fue muy poco tiempo después. Fue una suerte, porque me salvó”.

En una entrevista que brindó ayer, la “China” manifestó: “Murió mi papá y a los meses quedé embarazada y tuve un motivo felicidad. Se fue una de las personas fundamentales de mi vida, pero llegó la más importante. Dios fue muy sabio en eso”.