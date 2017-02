Violencia de género: las mujeres de entre 30 y 45 años son las que más denuncian

La Dra. Eugenia Hernández, Jefa de Área de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, reveló que al analizar las estadísticas de esa repartición surge que la mayor cantidad de mujeres que realizan denuncias por violencia de género tienen entre los 30 y 45 años.

Desde el mes de enero pasado, se llevan registrados 194 casos de violencia de género atendidos en la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer, de los cuales, aproximadamente 100, fueron derivados al Juzgado de Género.

La funcionaria explicó que, cuando una mujer víctima de violencia llega a la Oficina, es atendida en mesa de entradas por un equipo de admisión, que determina si el caso es de competencia del área.

“Si la situación se comprende dentro de lo que nos compete como Oficina de la Mujer, la víctima es atendida por el equipo interdisciplinario donde recibe cierta contención y es escuchada por los profesionales. Una vez realizado el relato, la profesional que intervenga en el caso, realiza un informe de riesgo, y al ser determinado el mismo, se completa el legajo”, expuso la Dra. Hernández.

En cuanto a las posibles lesiones físicas que la víctima hubiera sufrido, Hernández especificó que, en la Oficina, se cuenta con un equipo médico que se encarga de la revisación y, una vez completado el legajo correspondiente, con las fichas de admisión, los datos personales, más el informe del equipo interdisciplinario, y el informe médico, es derivado al Juzgado de Género, donde titular del Juzgado de Género, Dra. Norma Morán, toma conocimiento y decide la adopción de las medidas de protección.

En el año 2016, según las estadísticas brindadas por la Oficina de la Mujer, ingresaron 876 casos. “Esto demuestra que este año, hasta esta fecha, se han manejado los mismos números del año pasado en relación a enero-febrero”, especificó la Dra. Eugenia Hernández.

“Las mujeres muchas veces sufren un episodio al que llamamos ‘hecho desencadenante’, que puede ser de distinta índole: es la primera vez que recibe una lesión o que recibe violencia física, como puede no serlo. Ese episodio genera la necesidad de ponerle un fin a la situación, que la moviliza a venir. Muchas veces también es un pedido de los hijos, ya que en la mayoría de los relatos escuchamos que la mujer se decide venir no sólo por ella sino porque no quieren que sus hijos sigan viviendo y presenciando esta situación”, enmarcó la titular de la Oficina de la Mujer.

En otro orden, informó que cuando una mujer llega a la Oficina, “lo principal es brindarle contención y escucharla, y si está decidida a hacer la denuncia, es atendida por el equipo”.

“Muchas veces la mujer viene acompañada de sus hijos, porque los niños también sufren violencia directa o indirecta presenciando los hechos. La oficina cuenta con una sala de juego, creada para que los niños no tengan que estar escuchando lo que su mamá cuenta”, agregó Hernández. Asimismo, dijo que en la Oficina, los niños tienen acceso a distintos juegos y cuentan con un televisor con dibujos animados, que permite una mayor comodidad y tranquilidad para las madres, al tiempo que facilita a las profesionales recepcionar el relato de la víctima.

“La violencia de género también involucra a los hijos”

Por otro lado, la Lic. María Fernanda Rodríguez, integrante del equipo de psicólogas de la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer, advirtió que “cuando se habla de violencia de género, en muchos de los casos también se ven involucrados los hijos de quienes la sufren”.

“La violencia no sólo puede ser física, sino emocional, psicológica, sexual, económica o simbólica. Todas ellas son tratadas en esta oficina, y en las denuncias se presentan de todos los tipos, pero prevalece la violencia emocional”, señaló Rodríguez.

Por otro lado, insistió en que la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer es un área de acceso a la justicia, donde la mujer acude y se encuentra con un equipo interdisciplinario, integrado por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales.

“Nosotros intentamos contener a las víctimas, sobre todo a aquellas mujeres que llegan desbordadas y han sufrido violencia durante mucho tiempo. Intentamos conversar y ofrecerles privacidad, pero también tratamos de que entiendan que estamos acostumbradas a este tipo de situaciones y que se sientan en confianza y contenidas”.

Por último, la Lic. Fernanda Rodríguez insistió en que, ante cualquier caso de violencia, las víctimas pueden dirigirse a la Oficina, ubicada en Palacio de Justicia, ingresando por calle Chacabuco, en la planta baja; o bien comunicarse a los teléfonos (0385) 450-7773 o (0385) 450-7774.