El nuevo Sistema Acusatorio Penal agiliza el trabajo del Juzgado de Género

La Dra. María Elmina Santucho, secretaria del Juzgado de Género, dijo que “la cantidad de casos atendidos es de 155 causas, con una doble competencia, Civil y Familia. También en las que interviene la Titular del Juzgado, Dra. Norma Morán, en que actúa en las causas de Familia y a su vez como Juez de Control, en las causas penales por violencia de Género”.

La gran mayoría de las causas están con medidas judiciales dictadas en el plazo de horas, dando a las mismas un inmediato tratamiento. En gran porcentaje, las causas llegan desde la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer, donde se le hace un legajo y una evaluación de la situación de riesgo.

En el Juzgado de Género, la víctima ratifica su denuncia y entonces se dicta la medida judicial solicitada. Entre ellas, pueden ser exclusiones de hogar, restricciones de acercamiento, cuotas de alimentos, etcétera.

Estas medidas cautelares son provisorias y tienen un plazo de 90 días, en los cuales los denunciantes deberán continuar con la demanda para no que no se venzan los plazos y no se encuentren sorprendidos los demandantes por nuevas medidas judiciales.

Ante ello, se debe designar un abogado particular que lo patrocine o hacerse representar de manera gratuita por las Defensorías o Consultorios Jurídicos gratuitos a los fines de continuar con la tramitación. Una vez que se dicta la medida, se fijan fecha para la realización de informes socio-ambientales y pericias psicológicas a ambas partes.

Las situaciones de riesgo se las identifica en la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer (OVFyM), a través de un informe que tienen distintos indicadores, que les muestran a los profesionales la urgencia del dictado de una medida judicial, la que es evaluada por un Juez.

Cabe consignar que con la implementación del Nuevo Sistema Acusatorio Penal se ha agilizado las causas en el momento de resolverlos.

Analizando la temática de género, la funcionaria remarcó que “la prevención la realiza la OVFyM, que recibe y contiene a las personas que concurren a la oficina, que en la mayoría de los casos se ven desbordadas por la situación de violencia”.

Para finalizar, refiriéndose a los factores que colaboran para combatir este flagelo, la Dra. Santucho manifestó: “Creo que la prensa ha influido mucho, en la divulgación y difusión de esta problemática, favoreciendo a la creación de nuevos espacios, que le facilita a la victima el acceso a la Justicia”.