Una polémica publicación en Facebook sobre la masacre se viraliza

Este es el estado de Facebook que muchos santiagueños repudian y comparten indignados, relacionado a la masacre:

“Miren ustedes el karma de la vida, y que esto haga reflexionar a muchas mujeres… Nancy, quien fue asesinada ayer junto a sus hijos, fue contratada hace 18 años atrás por la mujer de Fito (el asesino) para realizar su labor como doméstica… Nancy como empleada y conviviendo junto a ese matrimonio, era testigo de los ataques de violencia que sufría la ex de Ferreyra, aún así ella como empleada se enamoró del tipo, desagradeciendo y traicionando a quien era su patrona, se quedó con el marido de la misma, ya que mientras era empleada, engañaban a esta mujer mientras ella salía a trabajar… Yo me pregunto, si Nancy sabía que su actual pareja era una persona infiel y violenta, que le hizo pensar que ella iba ser diferente?..Pregunta a muchas mujeres… cuando arrancan como amantes y se quedan con ese hombre, ya saben cuál es su destino no? … Carnera y quizás dejadas por otra mujer.

Si saben que su amante es violento, que golpeaba a su ex, y aún así deciden ir con ese hombre, que les hace pensar que con ustedes será diferentes?…

Reflexionen! Nadie merece ese destino de ser asesinado, ni víctima, y entiendo como ser humano que uno se deja llevar por emociones! Pero piensen por un minuto y tomen una decisión firme que quizás sea para un mejor futuro de ustedes. Una decisión cambia la vida de alguien.”