El día que Estela de Carlotto le pidió a Cristina Kirchner que no renuncie

“Ella quería renunciar cuando fue el tema de la 125. Ella estaba agobiada… quería renunciar, se iba, se iba, se iba… Entonces me empezaron a decir, ‘Estela, tenés que venir para hablar y convencerla’. No voy a dar los nombres, pero me lo pidieron y fui”.

Así comenzó el relato de Estela de Carlotto sobre un episodio hasta ahora desconocido, que se produjo en 2008. Las versiones sobre una posible renuncia de Cristina Kirchner arreciaron en ese momento -y mucho se especuló tiempo después-, pero recién hoy se confirma de primera mano que realmente la ex Presidente evaluó presentar su dimisión.

“Me recibió, estaba apurada y le dije, ‘no te voy a ocupar mucho tiempo, pero te voy a decir algo: ni se te ocurra… ni se te ocurra, porque te necesitamos”, recordó Carlotto en declaraciones que reprodujo el programa Intratables (América). “Estás haciendo las cosas bien y no vas a estar sola, vas a estar con nosotros y te van a acompañar los 30 mil desaparecidos”, apuntó.

“Me dijo, ‘gracias, Estela’. Y no se fue… Nunca conté esto, es la primera vez que lo hago porque no es mérito mío, es mérito de ella”, concluyó el relato de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

En otro fragmento de la entrevista, la referente en la lucha por los Derechos Humanos aclaró que su vínculo con la ex jefa de Estado no era tan cercano como muchos creen: “Ella nos llamaba cuando era Presidente, íbamos a los actos, pero nunca fuimos a tomar el té ni almorzamos juntas. Era una relación de cariño y de respeto, pero no de amistad”.