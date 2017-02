Quedó libre el sujeto que robó en un inmueble

un sujeto que a mediados del corriente mes ingresó a una vivienda ubicada en el capitalino barrio Colón, desde donde sustrajo una importante cantidad de bienes, fue liberado ayer a la mañana por la jueza de Control y Garantías, en razón de que la fiscalía no se opuso a la excarcelación que había solicitado la defensa técnica del acusado.

Se trata de Gustavo David Jiménez, a quien se endilga el delito de robo simple en perjuicio de María Constanza y Mario Rafael Giaigischia, las víctimas del hecho ocurrido en horas del mediodía del 16 de enero del corriente año.

En la ocasión los damnificados fueron despojados de dos armas de fuego, una tablet, cámaras fotográficas y cadenas de oro, entre otros bienes de valor, según denunciaron.

Prohibición de acercamiento

A requerimiento de las fiscales Celia Inés Mussi y Soledad Juárez, la magistrada impuso a Jiménez varias medidas restrictivas, como prohibición de acercamiento a las víctimas en un radio no menor a los 200 metros, además de no cometer otros delitos, etc.