Habló la mujer que vio en Facebook una foto de su hijo desnudo

Una mujer descubrió que una supuesta adolescente publicó una fotografía de su hijo de 11 años desnudo desde un perfil de Facebook. Luego de hacer las primeras averiguaciones, la madre afirma que es una cuenta falsa y que en realidad se trata de un pedófilo, e incluso no descarta que sea una red de trata.

El caso salió a la luz la última semana y ahora es investigado por Trata de Personas. Desesperada y en busca de respuestas, la mujer relató lo sucedido, pero se reserva su identidad y la de su hijo por la complejidad del caso.

“He descubierto que lo estaban engañando por Facebook. Ha mentido la edad y tenía su página de Facebook. Yo hace bastante que no veía sus amistades (…) Había tenido una amistad que aparentemente era una niña que se ha hecho amiga de él”, contó en declaraciones a Noticiero 7.

“Empezaron una conversación. La supuesta niña le pide fotos. Entonces él como hace poco aprendió a editar fotos le dijo ‘mandame, yo te las hago'”, expresa y agrega que la menor le respondió que no, que quería fotos de él desnudo. A lo que el niño dijo “no, mi mamá se va a enojar”. Ahí fue cuando ella le dijo “deja nomás, yo te mando mías y le empezó a mandar fotos”.

“Hasta que lo hizo entrar y él le termina mandando dos o tres fotos. Una es la que yo encuentro en mi Facebook. Abro el Faebook y me salta etiquetado él de esa niña”, dice la mamá, quien manifestó que luego le mandó un mensaje privado y le preguntó por qué subió esa foto de su hijo.

“Sacala ya, sino voy a ubicar dónde vives y voy a hablar con tu mamá”, le advirtió. Pero, lejos de sentirse amedrentada, la supuesta jovencita le contestó desafiante: “No creo que me ubiques, no sabes donde vivo”.

“Para mí no es una niña. Una niña no va a subir una foto así ni me va a contestar tan desafiante. “Quiero que prevengan a los padres; entrar al Facebook de los hijos, que no tengan código en el teléfono”, finalizó.