Tamara Gala: “Fede nunca me pegó aunque sí tuvo hechos violentos”

Tamara Gala reapareció en la televisión luego de haber sido madre hace unos meses. Fiel a su estilo picante y sin filtro, la bailarina habló sobre Fede Bal, su exnovio, y opinó sobre su escandalosa vida actual.

En diálogo con “Intrusos”, la bailarina aeguró que la batalla campal que involucró al actor en un local de comida rápida de Carlos Paz, no la “sorprendió”.

“¿Viste cuando decís: ‘Ay, es la mala junta’? No, él es la mala junta. No me gusta que una persona que esté detrás de una cámara diga que maneja borracho, que le gustan las drogas. No me gusta que una persona fomente la violencia. Siempre lo están victimizando: él no es el que toma, el que se droga.. Pero al final, alrededor de él pasa todo”, afirmó.

“Yo conozco al Fede anterior, no al de ahora. A mí nunca me pegó, aunque sí tuvo hechos violentos siempre. Cada vez que íbamos a boliches se armaba… Fede era celoso, pero yo no le daba ningún motivo. Me revisaba el teléfono, estaba todo el tiempo así. Si bien a mí nunca me pegó, sí con los mensajes de texto era bastante cabrón. Tiene como esa doble cara, siempre la tuvo, pero a mí nunca me pegó”, aclaró la vedette.

Luego, Gala lanzó una lapidaria frase sobre el hijo de Carmen Barbieri. “Cuando una persona tiene demasiados excesos, y se van prolongando, esa persona empeora, no evoluciona. Me gustaría que Federico tuviera una persona que lo quiera al lado, creo que es porque está muy solo”, opinó.