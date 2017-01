Así reaccionó Cristina Kirchner luego de enterarse de la difusión de su audio

La ex mandataria nacional, Cristina Fernández de Kirchner, culpó al oficialismo luego de la difusión del audio de una conversación telefónica con Oscar Parrilli, ex director de la AFI en la que hablaban de “carpetazos”.

La ex jefa de Estado también trató de “pelotudo” a Parrilli y aseguró que “(a Stiuso) hay que matarlo”, lo que podría significar una denuncia judicial que sería impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan.

Ante todo esto, la ex jefa de Estado difundió un breve mensaje en su canal de Telegram: “Basta Macri. Ahora me denuncian por decir malas palabras. No saben que más inventar”. Acompañó el texto con una remera estampada con su rostro y la frase con la que inició la mencionada charla con Parrilli: “Soy yo, Cristina, ¡pelotudo!”.