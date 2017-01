Tras el dolor por la muerte de Santiago, Oscar Ruggeri fue a ver a Nico Vázquez y aseguró: “Candela está mal”

Oscar Ruggeri fue a ver a Mar del Plata Del otro lado de la cama, la obra de Nicolás Vázquez y expresó su apoyo al actor, tras la muerte de su hermano Santiago. Candela, la hija del ex futbolista, había sido novia durante más de siete años del joven fallecido.

“Fue una noche muy especial, emociona y con todo el dolor en el alma de todas las familias que estamos involucradas. Hace rato que Nico me llama y me pereció que tenía que estar con él”, dijo Oscar en diálogo con Desayuno Americano al salir del teatro.

Además, aseguró que su hija Candela “está mal” y agregó: “Santi estuvo en casa durante siete años y es un pibe maravilloso, de diez. Estos momentos no se sabe cómo se superan, es darle para adelante, Nico con su trabajo, nosotros acompañándolo lo más posible”.

Los Ruggeri, todos unidos, están tratando de apoyar a Candela para que la modelo pueda salir adelante a pesar de la profunda tristeza: “Estamos unidos, hay cosas que no tienen título, ante la muerte de este chico no se sabe qué decir. Era sano, buena gente, divertido, estaba haciendo su camino y es el dolor más grande que tenemos. El estaba siempre feliz y yo lo recuerdo de esa manera, siempre con una sonrisa”.

Al terminar la función, Nico saludó sobre el escenario al ex futbolista: “Quiero agradecer que esté presente porque ha tenido mucho que ver con mi vida, con la de mi hermano, que no lo tengo acá conmigo pero que está presente siempre. Quiero agradecer a Oscar Ruggeri y a su mujer que me han cuidado mucho, gracias por haberlo querido como a un hijo, te voy a estar agradecido de por vida y toda mi familia, te quiero muchísimo”.

Además, casi entre lágrimas, el actor invitó a su hermana Soledad a subir al escenario: “Esto es lo más importante, no lo digo ahora, lo dije siempre, el verdadero éxito está de la puerta de cada de uno para adentro, todo lo demás pasa, es efímero, no está en los likes, no está en las redes sociales, está en el amor de la familia, por un mundo con más amor y más humor, sean felices”.