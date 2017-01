Igual que Prat-Gay, Melconian se fue enfrentado con la Jefatura de Gabinete

Ayer por la noche recibió el llamado de Mario Quintana, hoy el hombre fuerte de la Jefatura de Gabinete: “Te tenés que ir del banco, porque estamos buscando un equipo económico más homogéneo, alineado”.

El remate estuvo a cargo del presidente, Mauricio Macri, quien se reunió con Carlos Melconian durante una hora y media esta mañana en la Quinta de Olivos. Tras elogiar abiertamente su gestión al frente del Banco Nación y el compromiso que mostró durante su gestión, confirmó lo que horas antes ya le había explicado al economista el jefe de asesores de Gabinete, la mano derecha de Marcos Peña.

Melconian será reemplazado por el ex titular del Banco Central (BCRA), el economista Javier González Fraga, que según explicó el propio Quintana tiene mejor sintonía con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y en particular con el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger. De hecho, este último tiene línea directa con González Fraga, quien ocupó la presidencia del BCRA a principios de los 90, en el arranque de la gestión del ex presidente Carlos Menem.

El comunicado oficial del Nación será parecido al de Prat-Gay al dejar su puesto en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, cuando adujo “motivos personales” al finalizar la fiesta de Navidad. También él había recibido la llamada de Quintana horas antes solicitándole que diera un paso al costado.

El motivo de la salida

Los recelos con Melconian vienen de larga data, especialmente a partir del último trimestre del año pasado, cuando el economista salió a marcar sus diferencias con la gestión oficial. En un seminario de FIEL, por ejemplo, había advertido sobre lo peligroso de la política de endeudamiento que venía llevando adelante el Gobierno. Una forma indirecta de marcar sus diferencias con la política gradualista para reducir el déficit fiscal.

La sangre llegó al río en diciembre, cuando el Tesoro salió a pedirle ayuda al Nación para cerrar las cuentas. Melconian quiso poner límites, pero finalmente la entidad terminó dándole casi $70.000 millones al Gobierno para que pudiera cerrar las cuentas en forma más holgada antes de fin año. La situación enfrentó duramente al entonces titular del Nación no sólo con Prat-Gay, sino con la jefatura de Gabinete en pleno.

Desde Gabinete aclararon que solo solicitaban su paso al costado, pero no el del resto del directorio. Melconian había llevado a seis directores para acompañarlo en su gestión, entre ellos Alejandro Henke, Enrique Szewach (vicepresidente) y Luis Ribaya. Se estima que todos seguirán en sus puestos, ya que no tendrían mayores problemas de continuar con González Fraga. En cambio, el economista jefe, Luis Secco, volvería a la actividad privada con Melconian.

Las dudas pasan ahora por el perfil que buscará darle González Fraga a la gestión en el Nación, el principal banco del país. Está por verse si sostendrá con el mismo énfasis la línea hipotecaria que se había lanzado el año pasado o se apuesta a que sean los bancos privados y el subsidio del Tesoro a través de Procrear los que lideren la oferta.

Se estima que González Fraga apuntaría a un Nación que favorezca mucho más el crédito productivo, con menor enfoque en individuos. Pero estas definiciones recién se conocerán en los próximos días.

También es una incógnita cómo quedó la relación entre Melconian y Macri. Amigos hace más de 10 años, compartieron muchos picados de fútbol y el largo camino que llevó al último a la presidencia de la Nación. Como parte de ese proceso, Melconian llegó a ser candidato con poco éxito en su incursión por la provincia de Buenos Aires.

Con una visión compartida de país, el propio Macri le había prometido a Melconian el ministerio de Economía meses antes de asumir, pero luego prefirió ir por la línea gradualista, lo que relegó al economista. El último recambio en Hacienda había dejado en claro que no había muchas más opciones para el ex socio de Rodolfo Santángelo. Seguramente esa amistad se verá afectada. Sólo el tiempo dirá si estas heridas van a cerrar.