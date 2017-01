El drama del conductor: su mujer lo dejó por whatsapp y se fue con la mucama

Daniel ‘La Tota’ Santillán atraviesa un verano terrible, a pesar de tener una temporada satisfactoria con Revistota en Mar del Plata. Su dolor se debe a no poder ver a sus hijas por una denuncia de violencia, además, su esposa le pidió el divorcio por WhatsApp y se fue a vivir con la empleada doméstica.

Su exesposa Sol lo denunció por “amenazas coercitivas”, en la causa que intervino el Juzgado de Instrucción 44, secretaría 115, que dio la orden de notificar a ‘La Tota’ de una prohibición de acercamiento hacia su ex pareja y a sus dos hijas menores, Camila, de 6 años, y Mía, de 5.

El conductor no ve a sus hijas desde el 22 de agosto del año pasado. “Está todo en manos de la Justicia”, aseguró. Y explicó: “Al menos la Justicia aceptó que le hicieran pericias psicológicas a Sol. El año pasado me tuve que ir de mi casa y me dieron un monoambiente de un amigo, y ahora tengo que dejarlo. Hay mucha maldad, aunque Sol no es así ni nunca lo fue”.

Dolido por la situación que debe pasar con sus hijas, a ‘La Tota’ le sorprendió la decisión de su expareja, quien estaría saliendo con la empleada doméstica.

“El año pasado Sol se divorcio por WhatsApp. Estábamos con problemas pero íbamos y veníamos. Y, de repente, empezó a tener cambios drásticos”, reveló a la revista Pronto.

Y añadió: “Nos separamos cuando descubrí que mi mujer tenía una relación con ella. Le conté mis sospechas a mi suegro. Se rió sarcásticamente y me dijo que no me preocupara, que yo iba a encontrar a otra mujer. Para él puede ser que todo pase, pero para mí es amor puro”.