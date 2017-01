Carolina, ex GH 2016, molesta con El Polaco tras una noche de sexo

Una de las bombas que presentó Gran Hermano 2016 fue Carolina Ceballos, una infartante rubia que llegó a la casa aduciendo que había tenido un romance fallido con Andrés Ciro Martínez. Y aunque tuvo un corto paso por el reality, fue la primera eliminada, parece que igual que en el juego, en el amor tampoco le va tan bien. En Infama la chica reveló que había tenido una noche de sexo con El Polaco… ¡pero él la negó!

el cantante la vio en el vip de un boliche, pidió su teléfono y ambos terminaron en un vip de un boliche de Carlos Paz. “Me dijo que le gustaba y que le había llamado la atención”, confesó la exparticipante del reality y disparó contra Silvina Luna, otra de las mujeres con las que fue vinculada el ex de La Princesita Karina. “Miré al costado y estaba Silvina. ¡Tenía una cara de ort…! Ella lo miraba re mal a él, él le hablaba pero volvía a mí y quería estar conmigo. Todo esto pasó en el camarín”, dijo.

Una cosa llevó a la otra, según contó la rubia y terminaron en la casa de El Polaco, donde contó que “no charlamos mucho” y fue todo muy directo: “La pasamos re bien, le pongo un 9 en la cama”, detalló la joven, que unas horas después pasó del sueño cumplido de conocer a su ídolo a la dura realidad.

“Fue lo peor que me pasó en la vida. Pensé que mínimo se iba a ofrecer a llevarme a mi casa y ni siquiera eso. Le dije si me podía llamar a un taxi, pero me dijo ‘caminás y el mismo camino te lleva’. Me fui dando un portazo”, contó, molesta por la mala experiencia. “Me dejó tirada en la ruta. Me dijo ‘ahí pasan taxis a cada rato, boluda'”, señaló, amargada.

Pero El Polaco también dijo lo suyo en el ciclo y en una nota que le hicieron dijo no haberla visto nunca: “Te lo juro por mis hijas que no la conozco. Vivo con mis hijas, estoy con mis viejos y no tengo tiempo para estar con una mujer. Juro que no sé ni quién es”, lanzó.