Unos 700 vendedores ambulantes participaron voluntariamente del censo en el barrio de Once. Realizaron ayer largas colas sobre la calle Perón para iniciar el trámite del monotributo social en las carpas que montó el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Sin embargo otros –en su mayoría extranjeros– permanecían sobre la Plaza Miserere a modo de protesta.

La gran cantidad de manteros que se acercó a cumplir el trámite, provocó el colapso del registro, lo que obligó a los voluntarios de la Dirección de Ferias a anotar a los vendedores en una planilla a mano.

La oferta prevé el traslado de los puestos ilegales a 2 galpones ubicados en cercanías de plaza Miserere y la realización de una capacitación gratuita por 60 días, por la que los manteros recibirán un subsidio mensual de $11.700 que pagará la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa).

En este contexto, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que el macrismo resolvió “un problema histórico en 2 días”.

“Arreglamos el problema en la avenida Avellaneda, de Flores. En Caballito, sobre la avenida Rivadavia, no hay más manteros. En Cabildo y Juramento no hay manteros. Lo que hicimos en Once es histórico. En dos días, solucionamos un problema de más de diez años”, dij en diálogo con el canal TN.

Con esta frase, el jefe de Gobierno porteño cerró el conflicto con los vendedores ilegales, por el cual estuvo cortada durante más de dos días la avenida Pueyrredón, a la altura de la estación del ferrocarril Sarmiento.

Además, sobre los manteros de Once, Larreta dijo que “la situación mejoró para los comerciantes del barrio; la gente no podía entrar a los locales porque había alguien vendiendo ilegalmente en la puerta”.

Cuando le preguntaron si existía un vínculo entre la policía y los encargados de manejar y promover la venta ilegal en la zona, el jefe de Gobierno dijo: “Se acabó la mafia en el medio. Los que realmente quieren trabajar, tienen una alternativa. Había mafias que extorsionaban a los vendedores. Pedimos que los denuncien”.

Desde el gobierno porteño reconocieron que la semana próxima los manteros podrán ocupar el predio de Perón y Ecuador, mientras que el otro espacio ubicado en la calle La Rioja, cerca de la Plaza Miserere, aún debe acondicionarse.

La gran mayoría de los puesteros sostienen que los espacios ofrecidos por la Ciudad están en zonas poco transitadas y se quejan de que no podrán vender la misma cantidad de mercadería que en las calles donde se instalaron todos estos años.

En ese sentido, Larreta afirmó que con el anterior escenario la gente “sufría” cuando llegaba a la estación porque “estaba todo el espacio público tomado”.

La mitad de los manteros en territorio porteño durante 2016 se encontraba en el barrio de Once, con un total de 1882 puestos, según un estudio divulgado por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba).

La venta ilegal en la Ciudad movilizó 2.152 millones de pesos en diciembre último y 14.825 millones en todo 2016, según datos de la CAME.