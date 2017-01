Charlotte Caniggia pidió disculpas por sus polémicos dichos sobre los paraguayos

Charlotte Caniggia está envuelta en un escándalo otra vez. La joven generó una gran revuelo cuando realizó una polémica declaración sobre los paraguayos en el programa Pasapalabra.

“Estaba escribiéndome con un chico y estábamos por quedar para vernos. Le digo que me llame y me llama… era paraguayo. Cuando me empezó a hablar en paraguayo cancelé la cita”, aseguró en el ciclo que conduce Iván de Pineda. “El acento paraguayo me la re baja”, agregó.

Rápidamente llovieron las críticas contra la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. Incluso en el país vecino, un grupo armó una página de Facebook para que la declaren “persona no grata”.

Al ver el gran escándalo que se generó, la integrante de la obra Abracadabra decidió salir a pedir perdón en su cuenta de Twitter: “Pido disculpas a la gente de Paraguay, no tuve intención de ofender a nadie, fui muchas veces y me trataron muy bien los quiero”.