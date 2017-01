Qué significa el éxito del blanqueo para la economía argentina

EL BLANQUEO NO SIGNIFICA LLUVIA DE DÓLARES: el día en que los USD 90.000 millones sincerados entren al país en forma de inversión real, entonces Peronia se habrá transformado nuevamente en nuestra querida y denostada República Argentina. Hoy estamos a años luz de dicho evento, lo podemos tomar como tragedia u oportunidad histórica. Una cosa es ser optimista, otra es ser estúpido y comerse el amague. La plata se blanqueó por “miedo a que te encuentren afuera”, PERO los incentivos para “traerla” no existen y sólo ese aspecto, “traerla”, generaría un impacto sustancial en la economía argentina, el resto es VERSO. No estamos ahí todavía.

Mucho bróker muy lastimado por haberse comido “entero” el selloff de bonos argentinos, en especial en la parte larga de la curva de renidmientos, está utilizando esta noticia para recuperar pérdidas, “salirse” y EMPOMAR a los de siempre: RETAIL. ATENTOS en especial con los fondos de economía real, son un chino y sumamente ilíquidos, que no los usen de “buffer”. RETAIL: Asesórense bien antes de entrar, son sumamente ilíquidos y de rentabilidad incierta. Pregunten los supuestos utilizados para el cálculo de la yield y valor cuota de entrada. Exijan que les respondan qué es lo peor que le puede pasar al fondo si los supuestos cambian y que les den estimación de mínima fundada.

La noticia del blanqueo es buena, pero PUNTO y APARTE. No cambia en sustancia NADA. La “ola de inversiones” es un VERSO de algún que otro bróker para cazar perejiles. RETAIL: atentos con que les vendan bonos caros, en especial en la primera semana del 2017 después del cierre de Bienes Personales. El blanqueo, si bien ayuda y es una buena noticia, no es mérito del Gobierno: los están corriendo de afuera y eso se sabe por todos lados. El resultado es “a pesar” del Gobierno y de la oposición. Recuerden, días atrás se debatía Ganancias en forma penosa. El Ministro saliente probablemente necesitaba irse anunciando una buena noticia, en especial para un Gobierno “tan políticamente correcto como el que padecemos”. Te “echo” pero al mismo tiempo te “aplaudo”, eso en mi humilde diccionario es bullshit: si la economía argentina en vez de recesionar al 2,5% para el 2016 hubiese ya mostrado signos contundentes de brotes verdes, probablemente el cambio de Ministro no hubiese ocurrido nunca, aunque nos quieran hacer creer que es por “cuestiones de trabajo en equipo”, como si fueran un departamento de Recursos Humanos. Entonces, está en el estratega inteligente, sin embargo, darle a la noticia su verdadera dimensión y ponerla en perspectiva. Recuerden: en asset management todo se “pricea” (traslada a precios).