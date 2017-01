Fede Hoppe, ¿de novio con otra bailarina de ShowMatch?

Desde que se separó de Laurita Fernández, Federico Hoppe es uno de los solteros más codiciados del medio. Y en estas últimas horas recobró fuerza una versión que lo vincula a una bailarina del staff de ShowMatch.

Así como antes tuvo romances con Barby Reali y Laurita Fernández, ahora se dice que estaría frecuentándose con Rocío Robles, una hermosa santafesina de 23 años.

A mediados de 2014, ya había existido un rumor de affaire con el productor ejecutivo de Ideas del Sur. En ese entonces, la morocha se desligó del comentario de Marcelo Tinelli, respecto de que habían visto a Hoppe con una diosa en un boliche: “No soy yo. El sábado fui a Tequila, me confundieron por la broma de Marcelo”.

El rumor reapareció en agosto de este año, cuando el diario rosarino La Capital dio por hecho un romance entre Hoppe y la bailarina. Pero nuevamente hubo desmentida.

Ahora, una vez más vez más aparece el nombre de Rocío Robles en la vida del productor. El portal Ciudad.com habló con ella.

-Primera pregunta liviana: ¿sos la novia de Fede Hoppe?

-Ja, ja. La verdad es que prefiero no hablar del tema. Más que nada, por una cuestión de respeto por todo lo que está pasando en Ideas del Sur. Si quieren, más adelante hablamos. Por ahora no tengo nada que decir.

-¿Pero se están viendo al menos? En 2014 hubo rumor de affaire, en agosto un diario de tu ciudad dio por hecho el romance y ahora vuelve a surgir la versión de relación entre ustedes…

-Es verdad que se dijo algo durante el año. Salimos un par de veces, pero después no pasó nada. La realidad es que hoy estoy en Rosario pasando las Fiestas con mi familia y él está en Córdoba. Así que no. No tengo nada para decir.

-Hoy no tienen nada para decir… ¿pero quizá más adelante, cuando se reencuentren?

-Más adelante, cuando tengamos algo para decir, lo vamos a decir. En este momento, no.

Un indicio más de la buena onda que hay entre Fede Hoppe y Rocío Robles es que ambos se siguen en Twitter, y de hecho figuran entre las últimas personas agregadas en sus respectivas cuentas. ¿Habrá romance?